2021/10/09 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنتت مفوضية الانتخابات في ديالى :" ان اكثر من مليون ناخب يمكنهم المشاركة في الاقتراع العام يوم غد الاحد ".وقال سلام مهدي مدير اعلام المفوضية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مليونا و 47 الفا و676 ناخبا ، يحق لهم المشاركة في الاقتراع العام عبر / 483 / مركزا انتخابيا موزعة بين اقضية ونواحي ديالى " .واضاف :" ان 190 مرشحا يمثلون كتلا سياسية مختلفة ، سيتنافسون للظفر بـ / 14 /مقعدا نيابيا ، بينها / 4 / لكوتا النساء "، مبينا :" ان القوات الامنية اعتمدت ستراتيجية الاطواق المتعددة لتأمين المراكز الانتخابية " .وكانت نسبة المشاركة في التصوبيت الخاص في محافظة ديالى 72% ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية ديالى : اكثر من مليون ناخب يمكنهم المشاركة في التصويت العام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية ديالى : اكثر من مليون ناخب يمكنهم المشاركة في التصويت العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).