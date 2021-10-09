هيئة الحشد الشعبي تحذر من يدعي الانتماء اليها والتصريح باسمها

2021/10/09 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذرت هيئة الحشد الشعبي قنوات فضائية واشخاصا يدعون الانتماء اليها ويصرحون باسمها.وقالت الهيئة في بيان :" المخول الوحيد بنقل الأخبار والتصريحات الخاصة بالحشد الشعبي هي مديرية الإعلام"، مشيرة الى وجود قنوات وأشخاص يدعون الانتماء لإعلام الحشد الشعبي ويقومون بالتصريح نيابة عنها ، ستتم ملاحقتهم قانونياً.ودعت الهيئة في بيانها وسائل الاعلام الى اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة حصراً للحصول على اخبار الحشد الشعبي"./انتهى9

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