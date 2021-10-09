رجل مارس العنف ضد أطفاله وشرطة ميسان تتدخل

2021/10/09 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة ميسان، السبت، القاء القبض على متهم بالعنف الأسري.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية شرطة ميسان تمكنت من القبض على شخص عنف أبناءه، بعد تلقيها مناشدة عبر موقعها الرسمي على صفحات موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)".

وأضاف أنه "تمت العملية من خلال رصد حالات العنف الاسري، وبعد ورود مناشدة عبر موقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالة عنف أسري في محافظة ميسان، شرعت مفارز شرطة حماية الاسرة والطفل بالبحث والتحري عن هذه الحالة والاستدلال عن العنوان وتم التوصل للمتهم بالتعنيف بوقت قياسي في احدى مناطق مدينة العمارة، وبعد استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على المتهم، تبين انه يقوم بتعنيف أبناءه، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اصولياً بحقه وايداعه التوقيف لإكمال أوراقه التحقيقية".

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