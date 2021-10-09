2021/10/09 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالتحقيق بشأن مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه "قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سعودي بعد تداول فيديو يعتدي فيه على مسن بالضرب و"عبارات تثير نعرات قبلية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سعودي بعد تداول فيديو يعتدي فيه على مسن بالضرب و"عبارات تثير نعرات قبلية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).