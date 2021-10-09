2021/10/09 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة / شرطة بغداد، اليوم السبت، المباشرة بحملة لاستبدال جميع الاعلام العراقية فوق المراكز الانتخابية.وذكرت الوكالة، في بيان، أن “قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه جديد من شرطة بغداد حول المراكز الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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