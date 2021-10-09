قادتها بتهور.. السلطات الدنماركية تصادر سيارة فاخرة من لاجئ عراقي

2021/10/09 | 11:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرجل كان قد اشترى السيارة قبل ساعات في ألمانيا مقابل مليوني كرونر.

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