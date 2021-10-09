وصول صناديق الاقتراع الخاص إلى المركز الوطني

2021/10/09 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، العميد غالب عطية، السبت، وصول كافة صناديق الاقتراع الخاصة بالتصويت الخاصة، إلى المركز الوطني في بغداد.

وقال عطية إن “صناديق الاقتراع الخاص بالتصويت الخاص للقوات المسلحة والأمنية وصلت إلى المركز الوطني الخاص بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد”.

وأضاف أن “تلك الصناديق نقلت في طائرات عسكرية من أجل ضمان سرعة وصولهن، وبالتالي وصلت بشكل آمن وسليم دون حدوث اي مشاكل”.

وبين أن “الصناديق سلمت إلى مفوضية الانتخابات بعد الانتهاء من عملية النقل التي كانت هي الأخرى باشراف المفوضية”، موضحا أن “الخطة الأمنية سارت بانسيابية عالية وستستمر حتى الانتهاء من التصويت العام”.

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