كردستان تتخذ موقفا مغايرا لبغداد بشأن اغلاق الطرق يوم الاقتراع

2021/10/09 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر أمني مسؤول في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن الموقف الأمني في الإقليم خلال يوم التصويت العام يوم غد الأحد.

وقال المصدر في حديث لبغداد اليوم إنه "لن يكون هنالك حظر للتجوال ولا غلق للطرق بين مدن الإقليم".

وأضاف أن "غلق الطرق مع المدن العراقية هو إجراء اتحادي وسيدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة اليوم، وبانتظار تعليمات تخص غلق الحدود البرية أو المطارات، فيما سيكون هنالك انتشار أمني أمام مراكز الاقتراع ومداخل المدن لتأمين الحماية للناخبين".

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