الكشف عن حقيقة تكليف ابو رغيف برئاسة جهاز المخابرات العراقي

2021/10/09 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن حقيقة تكليف ابو رغيف برئاسة جهاز المخابرات العراقي.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "الانباء التي تتحدث عن تكليف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لـ(الفريق احمد ابو رغيف) برئاسة جهاز المخابرات العراقي غير صحيحة".

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