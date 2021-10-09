صحة الكرخ توجه بغلق جميع المولات والمطاعم والمحال حال عدم تطبيق هذا الإجراء

2021/10/09 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادوجّهت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، بغلق جميع المولات والمطاعم والمحال التي لا يلتزم جميع العاملين فيها بأخذ اللقاح المضاد لكورونا.وقال مدير صحة بغداد/الكرخ جاسب الحجامي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "تم التوجيه بغلق كل المولات و المطاعم والمحلات في جانب الكرخ التي لا يلتزم جميع العاملون فيها بأخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وعدم التهاون في ذلك".

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