جستن الماركيز دي ساد 1969:لعنة الفضيلة-نقد افكار الماركيز - بلال سمير الصدّر

2021/10/09 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر الفيلم من اخراج Jess Franco،بينما قام بدور الماركيز الممثل الألماني الشهير كلاوس كينسكييبدأ الفيلم مع لحظة دخول الماركيز الى السجن (بأمر من نابليون)،حيث يبدو الماركيز حائرا تطوف في ذهنه الافكار وتسري في عينيه الدموع من شدة قسوة أفكاره،ومن ثم يعلن الماركيز في المونولوج:هذه قصة جستن ولعنة الفضيلة...غذا،ليس من المبكر القول ان الفيلم هو اقتباس رواية جستن سيئة السمعة ومحاولة تصويرها على الش ......





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