2021/10/09 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 2/10/2021-8/10/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانفي سياق سياستها لوأد ما يسمى " حل الدولتين "أعادت سلطات الاحتلال الدفع مجدداً بمشروع قديم، يتضمن بناء مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس ، في منطقة قلنديا شمال المدينة المحتلة .



حيث تنشغل بلدية الاحتلال في القدس في الوقت الراهن في الترويج لبنا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزيد من المشاريع الاستيطانية الجديدة في محيط مدينة القدس لوأد ما يسمى - حل الدولتين - - مديحه الأعرج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزيد من المشاريع الاستيطانية الجديدة في محيط مدينة القدس لوأد ما يسمى - حل الدولتين - - مديحه الأعرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).