هل من عراق قبل -النطقية الثالثه-؟ - عبدالامير الركابي

2021/10/09 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي يقول لونكرك في مفتتح كتابه الشهير "أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث" وفي اول سطور مقدمته للكتاب: "على ان اطلاق اسم العراق بهذا الشكل قد يكون موضع اخذ ورد، لانه لم يكن يشيع استعماله بمثل هذه الدرجة من الاهميه خلال القسم الأكبر من المدة نفسها، كما انه كان يطلق في بعض الأوقات ليدل على قطر يختلف تمام الاختلاف عما هو عليه اليوم.



غير انه ليس هناك من الأسماء ماهو اكثر انطباقا، ووضوحا عند جمهور اصبح مت ......





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