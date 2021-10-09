بيان رسمي… العراق يغلق جميع مطاراته حتى الاثنين المقبل

2021/10/09 | 11:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، المباشرة بغلق جميع المطارات العراقية.وذكر بيان للسلطة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه: “تعلن سلطة الطيران المدني العراقي للمسافرين وجميع شركات الطيران العاملة في العراق عن غلق جميع المطارات العراقية ( بغداد – النجف الأشرف- البصرة – أربيل- السليمانية )”.وأضاف البيان، أن “ذلك يبدأ اعتباراً من اليوم …

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