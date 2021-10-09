2021/10/09 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، أن طوافة عسكرية لبنانية أقلعت من قاعدة القليعات الجوية، وباشرت تدخلها للمساهمة في إطفاء الحرائق في خراج بلدتي بزال وحبشيت في منطقة القيطع-عكار شمالي البلاد، حيث جرى تركيب بركة بلاستيكية كبيرة يعمل الدفاع المدني على إمدادها بالمياه للاستجابة لاحتياجات الطوافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. طوافة عسكرية تشارك في إخماد حرائق بعكار شمالي البلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. طوافة عسكرية تشارك في إخماد حرائق بعكار شمالي البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).