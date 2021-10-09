“فيسبوك” يساهم باعتقال رجل يعنف أطفاله في ميسان

2021/10/09 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، السبت، عن إلقاء القبض على شخص عنف أبناءه ، بعد تلقيها مناشدة عبر موقعها الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) .وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز […]

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