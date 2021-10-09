جهاز الامن الوطني يخصص رقما ساخنا لرصد التهديدات التي تخص الانتخابات

2021/10/09 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ خصص جهاز الامن الوطني الرقم الساخن ( 131 ) لرصد التهديدات التي تخص الانتخابات.وذكر الجهاز في بيان :" على المواطنين الاتصال بالخط الساخن 131 في حال رصد تهدیدات تمس بأمن الناخبين و المرشحين ، و تؤثر على سير العملية الانتخابية ، و تخل بنزاهة الانتخابات "./انتهى9

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