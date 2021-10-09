2021/10/09 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن الاعلام الايراني، اليوم السبت، عن وفاة اول رئيس جمهورية بعد الثورة في ايران، ابو الحسن بني صدر، في احد مستشفيات باريس عن عمر ناهز 89 عاما./ انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة اول رئيس ايراني بعد الثورة ابو الحسن بني صدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة اول رئيس ايراني بعد الثورة ابو الحسن بني صدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).