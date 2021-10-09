المنافذ تعلن حجم الزيادة بإيراداتها المتحققة مقارنة بالعام 2020

2021/10/09 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، اليوم السبت، عن حجم الزيادة بإيرادات المنافذ المتحققة خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، فيما أكد أن جميع المنافذ الحدودية باتت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.وقال الوائلي، في تصريح صحفي، إنه “ضمن احصائية الهيئة للفترة من 1/1/2021 لغاية 30/9/2021 وكذلك نفس …

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