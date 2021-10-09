شاهد بالفيديو.. قبلَ يوم ٍمن الاقتراع ِالعام .. العراقُ يدخلُ الصمتَ الانتخابيَ وملفات أخرى في نشرة الـ 12

2021/10/09 | 12:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _23uTiLcegY

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