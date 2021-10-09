خمسة أشياء يجب أن يعرفها الآباء عن تطعيم أطفالهم ضد كورونا

2021/10/09 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة أشياء يجب أن يعرفها الآباء، حيث تستمر عملية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للترخيص بلقاح فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

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