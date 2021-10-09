2021/10/09 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، نجاح الخطة الأمنية لعملية التصويت الخاص.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بجهود كبيرة ومتميزة لكافة قطعاتنا الأمنية في قيادة عمليات بغداد بمختلف صنوفها وبالتعاون وتنسيق عالي المستوى مع مفوضية الانتخابات والكوادر الإعلامية وتواجد القادة والامرين على رأس قطعاتهم التي اثمرت عن نجاح الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة واللجنة الأمنية العليا والاشراف الميداني المباشر من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد والمشاركة الفعالة والحثيثة لأبناء قواتنا الأمنية بكل انسيابية وسط أجواء أمنة لم يسجل فيها أي خرق أمني يذكر".

وأضاف البيان، "في الوقت ذاته يؤكد الفريق الركن قائد عمليات بغداد على استمرار الجهود في اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتهيئة الأجواء الامنية لاختيار المواطنين من يمثلهم بحرية تامة والتهيؤ ليوم الاقتراع العام في العاشر من تشرين الأول 2021 وتوفير البيئة الامنة لمشاركة جميع أطياف الشعب العراقي العظيم في هذا العرس الانتخابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعملية التصويت الخاص) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعملية التصويت الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).