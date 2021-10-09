استقرار اسعار الصرف بالتزامن مع «الصمت الانتخابي»

2021/10/09 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار، السبت، في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع دخول العراق في "الصمت الانتخابي" تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية يوم غد الاحد 10/10/2021.

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