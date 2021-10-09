ميسي يتجاهل صلاح ورونالدو من اختياراته للكرة الذهبية

2021/10/09 | 12:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المجلة الفرنسية الشهيرة أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، ضمت كل دفعة 5 أسماء.

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