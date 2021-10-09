2021/10/09 | 12:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة ميسان، السبت، القبض على متهم بالعنف الأسري، بعد استحصال الموافقات القضائية.

وذكر بيان للمديرية تلقى NRT نسخة منه، اليوم (9 تشرين الثاني 2021)، أن "مفارز مديرية شرطة ميسان تمكنت من القبض على شخص عنف أبناءه، بعد تلقيها مناشدة عبر موقعها الرسمي على صفحات موقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف، أن "العملية تمت من خلال رصد حالات العنف الاسري، وبعد ورود مناشدة عبر موقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالة عنف في محافظة ميسان".

واوضح، ان "مفارز شرطة حماية الاسرة والطفل شرعت بالبحث والتحري عن هذه الحالة والاستدلال عن العنوان وتم التوصل للمتهم بالتعنيف بوقت قياسي في احدى مناطق مدينة العمارة".

وتابع، انه "وبعد استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على المتهم، تبين انه يقوم بتعنيف أبناءه، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقه وايداعه التوقيف لإكمال أوراقه التحقيقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. القبض على متهم يعنف ابناءه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. القبض على متهم يعنف ابناءه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).