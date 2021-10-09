2021/10/09 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرد السريع تطيح بأربعة متهمين بقضايا الارهاب في ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرد السريع تطيح بأربعة متهمين بقضايا الارهاب في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرد السريع تطيح بأربعة متهمين بقضايا الارهاب في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).