2021/10/09 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي بأعداد الوفيات والاصابات في الموقف الوبائي اليومي الخاص بوباء فيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة ربى فلاح، لـ (بغداد اليوم)، ان "السبب الرئيسي بأعداد الوفيات والاصابات في الموقف الوبائي اليومي الخاص بوباء فيروس كورونا، هو الاقبال على اللقاح، فالاقبال كبير ولهذا العراق استقر من ناحية الموقف الوبائي اليومي".

وبينت فلاح ان "هذا الاقبال كان السبب الرئيسي من عبور العراق مرحلة خطر وباء كورونا بمرحلته الثالثة، خصوصاً ان نسبة اعداد الملقحين وصلت الى 21% كجرعة اولى من الاشخاص او الفئة المستهدفة فوق الـ 18 عام، واستمرار هذا الاقبال على اللقاح سوف يخلق مناعة مجتمعية كبيرة، وهنا يمكن اعادة الحياة الى طبيعتها كما كان سابقاً قبل تفشي الوباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحدد سبباً ساهم بانخفاض إصابات ووفيات كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحدد سبباً ساهم بانخفاض إصابات ووفيات كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).