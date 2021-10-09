2021/10/09 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خصص جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، الرقم الساخن ( 131 ) لرصد التهديدات التي تخص الانتخابات.وذكر الجهاز في بيان على “المواطنين الاتصال بالخط الساخن 131 في حال رصد تهدیدات تمس بأمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يخصص رقما ساخنا لرصد التهديدات الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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