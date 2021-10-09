2021/10/09 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد إعلام الحشد الشعبي، اليوم السبت، انطلاق عملية مشتركة في محافظة نينوى.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “عملية أمنية مشتركة نفذتها قطعات ألوية 44 انصار المرجعية و25 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية عسكرية في نينوى لتعقب “داعش” المركز الخبري الوطني.

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