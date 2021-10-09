وفاة أول رئيس للجمهورية الإسلامية أبو الحسن بني صدر في باريس

2021/10/09 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، عن عمر يناهز 88 عاما في فرنسا حيث يقيم منذ فترة طويلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) السبت.وقالت الوكالة إن “بني صدر توفي … Readmore

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