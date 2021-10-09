زلزال يضرب قضاء ريفي ويدمر مئات البيوت في إيران

2021/10/09 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأعلنت إيران ،اليوم السبت، عن زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر، ضرب قضاء إنديكا بمحافظة خوزستان الإيرانية،مبينة أنه تسبب بتدمير مئات البيوت الريفية في اكثر من 120 قرية، دون أنباء عن ضحايا حتى اللحظة. وأكد مدير جمعية الهلال الأحمر في خوزستان، علي خدادادي، "إرسال فرق تقييم إلى المناطق التي ضربها الزلزال في مدينة إنديكا".وأوضح خدادادي "عقب الزلزال الذي وقع صباح اليوم في المناطق الريفية والجبلية في إنديكا ، قامت 10 فرق تابعة للهلال الأحمر بتقييم السكان من إنديكا ومسجد سليمان وأنديمشك وباغمالك ودزفول ولالي والأهواز، لتحديد المناطق المتضررة ومدى الأضرار التي لحقت بها".وأضاف: "جميع فروع جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان على أهبة الاستعداد أيضا".المصدر: روسيا اليوم

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