2021/10/09 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القاء القبض على أربعة متهمين بقضايا الارهاب في محافظة ميسان.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “سعيا منها لمواصلة جهود ضبط الامن والاستقرار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 متهمين بقضايا الإرهاب في ميسان المركز الخبري الوطني.

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