الأندية الإنجليزية الغاضبة من صفقة نيوكاسل تدعو لاجتماع طارئ

2021/10/09 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع لايهدف لتعطيل الصفقة ولكن من أجل التعبير عن رأيها السلبي تجاهها.

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