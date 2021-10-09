نشوب حريق داخل مخزن للاطارات وسط بغداد

2021/10/09 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع داخل مخزن وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “فرق الدفاع المدني كافحت حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على عدد كبيرة من الحاويات المخصصة لنقل الإطارات في منطقة الكندي شارع الظلال وسط العاصمة بغداد”.

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