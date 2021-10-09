شيخ الأزهر يشيد بالبابا فرانسيس ويدين نشر الكراهية

2021/10/09 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، خلال حوار مع إذاعة الفاتيكان اليوم الجمعة، إن من ينشر الكراهية باسم الدين كاذب وخائن.

وتحدث شيخ الأزهر في بداية الحوار عن علاقته بالبابا فرنسيس، قائلا: منذ اللحظة الأولى من لقائنا تأكدت أنه رجل سلام وإنسانية، لذلك لم أتردد في مد يدي لهذا القائد، وقال الطيب: ما يقال بشأن الأديان هي سبب الحروب هو كلام غير دقيق، لأن من ينشرون الكراهية باسم الدين كاذبون وخائنون لأديانهم التي يرفعون لافتاتها، أيا كانت هذه الأديان.

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