إندلاع حريق داخل مخزن تجاري وسط بغداد والدفاع المدني تتدخل

2021/10/09 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إندلاع حريق داخل مخزن تجاري وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرقها كافحت حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على عدد كبيرة من حلويات مخصصة لنقل الإطارات في منطقة الكندي شارع الظلال وسط بغداد".

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