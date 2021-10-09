صحة السليمانية تصدر قرارا جديدا يخص لقاحات كورونا

2021/10/09 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، اليوم السبت، أنها لن تسمح للعاملين في الأماكن العامة مزاولة أعمالهم دون التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة الدكتور صباح هورامي في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، ان "فيروس كورونا يتجه نحو التراجع في السليمانية وينبغي الحيلولة دون عودة ارتفاع الاصابات، من خلال التزام السكان بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية"

وتطرق الى برنامج التطعيم في المحافظة، قائلا: "بعد الانتخابات لن نسمح للأشخاص الذين يشكلون خطرا على حياة الناس من مزاولة أعمالهم في الأماكن العامة من دون أخذ اللقاح"

ودعا هورامي "المحال التجارية والأسواق والمتاجر والمطاعم والمقاهي والكافيتريات التي هي على تماس مباشر مع السكان إلى تطعيم العاملين لديها باللقاح المضاد للفيروس".

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