بالصورة.. حريق داخل مخزن في شارع الظلال وسط بغداد

2021/10/09 | 13:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إندلع حريق داخل مخزن يضم حاويات لنقل الإطارات في شارع الظلال وسط بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على عدد كبيرة من حاويات مخصصة لنقل الإطارات في منطقة الكندي شارع الظلال وسط بغداد”.

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حريق داخل مخزن في شارع الظلال وسط بغداد أولاً على النور نيوز.

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