2021/10/09 | 13:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شهدت روسيا لأول مرة زيادة بقرابة 970 حالة وفاة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما اقتربت حصيلة الإصابات اليومية من عتبة الـ30 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 29362 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 السابقة (مقابل 27246 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة وأعلى حصيلة منذ 24 ديسمبر.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6001 حالة، أي أعلى حصيلة منذ ثلاثة أشهر)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2717 حالة، أي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا..



قفزة غير مسبوقة جديدة في حصيلة وفيات بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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