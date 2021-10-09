الخطوط الجوية تعلن إيقاف جميع الرحلات من المطارات العراقية

2021/10/09 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخطوط الجوية العراقية، السبت، إيقاف جميع الرحلات من المطارات العراقية بدءا من مساء اليوم وحتى صباح يوم الاثنين. وقالت الشركة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (9 تشرين الثاني 2021)، ان هذا الاجراء جاء "استنادا للتعليمات الصادة عن مكتب رئيس الوزراء"، مبينة أنه سيتم "استئناف الرحلات صباح يوم الاثنين الموافق 11 تشرين الاول 2021".وقالت الشركة في بيان تلقى

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