الكشف عن حقيقة قيام الكاظمي بتكليف 'أبو رغيف' بمنصب رئاسة جهاز المخابرات

2021/10/09 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة قيام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتكليف رئيس لجنة مكافحة الفساد وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقية.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "هذه الأنباء عارية عن الصحة".

وتداولت وسائل اعلام محلية، اليوم السبت، انباء تتحدث عن الكاظمي بتكليف الفريق أحمد أبو رغيف بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقية.

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