سوق العراق يعلن حصيلة شهر ايلول الماضي

2021/10/09 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف التقرير الشهري لسوق العراق للاوراق المالية، عن تداول أكثر من 171 مليار سهم لشهر ايلول الماضي، بقيمة تداولية تجاوزت أكثر من 115 مليار دينار.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "سوق العراق للأوراق المالية نظمت خلال شهر أيلول الماضي (21) جلسة تداول للتعامل بأسهم الشركات المساهمة المدرجة، حيث بلغ عدد الصفقات التي نفذها المتعاملون (8262) صفقة".

واشار الى أن "مؤشر السوق ISX60 لأسعار الأسهم المتداولة اغلق في آخر جلسة من الشهر الحالي على (587) نقطة واغلق في اخر جلسة من الشهر السابق على 594 نقطة، محققا انخفاضا نسبته 1%".

واضاف أن "عدد الشركات المتداولة اسهمها بلغ (58) شركة مساهمة، ولم يتم التداول على أسهم (24) شركة مساهمة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، كما يبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول (23) شركة مساهمة لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية".

واشار الى أن "عدد الشركات المدرجة بلغ 105 شركات عراقية مساهمة، بعد أن أقرّت هيئة الأوراق المالية ومجلس المحافظين ادراج اسهم مصرفين جديدين هما مصرف الانصاري الإسلامي ومصرف المشرق العربي الإسلامي ، بعد ان كان عدد الشركات 103 شركات".

ولفت عبد السلام الى أن "سوق العراق للأوراق المالية تستخدم النظم الالكترونية للتداول من شركة NASDAQ للبرمجيات العالمية اسوة بالأسواق المالية العربية، وتستخدم قاعدة البيانات المثبتة على نظام الإيداع المركزي من الشركة نفسها".

وأوضح أن "سوق العراق للأوراق المالية تراقب تداول الأسهم ونقل الملكية والتسويات المالية والسهمية من خلال التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وأهمها تعليمات التداول الالكتروني، وقواعد التداول الالكتروني، وتعليمات منصة السوق الثانية، وتعليمات المستثمرين غير العراقيين، فضلا عن تعليمات مراقبة وحظر المطلعين Insiders في الشركات المساهمة، وضوابط العناية الواجبة للمتعاملين بالأوراق المالية، وتعليمات الإفصاح للشركات المساهمة، وتعليمات الإفصاح لشركات الوساطة، وكذلك تعليمات الملاءة المالية وتعليمات فصل الحسابات.

ونبه عبد السلام الى أن "التداول في سوق العراق للأوراق المالية يتألف من عنصرين رئيسيين، الاول تداول المستثمرين وحملة الأسهم وبها تقاس المؤشرات السعرية ومن بينها مؤشر السوق ISX60 وفقا لتعليمات التداول الالكتروني، والتداول وفقا للصفقات الكبيرة – انتقال ملكية الأسهم – التي تتم في زمن الجلسة 2:00 – 2:30 بمعدل سعر الجلسة لذلك اليوم".

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