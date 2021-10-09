السفارة الأميركية بالرياض تعلق على هجمات الحوثيين

2021/10/09 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت السفارة الأميركية في السعودية الهجوم الحوثي على مدينة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

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