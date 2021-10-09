2021/10/09 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتقلت القوات الأمنية، اليوم السبت، امرأة من عناصر داعش جنوب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى في تصريح صحافي، إن “القبض على المرأة تم بالقرب من مخيم الجدعة ضمن ناحية القيارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “داعشية” جنوب الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال “داعشية” جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال “داعشية” جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).