الانتخابات وخذلان أنتفاضة تشرين - رضي السماك

2021/10/09 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك تبدو الانتخابات البرلمانية التي ستُجرىٰ-;- في العراق غداً بأنها تشكل -للأسف الشديد- خذلاناً لإنتفاضة تشرين الشعبية العظيمة، سواءً بقصد ووعي من القائمين عليها والمشاركين فيها أم بدون قصد ووعي، وبغض النظر أيضاً عن حسن نوايا المرشحين والمصوتين الذين يعلقون آمالاً عليها مهما بدت لهم ضآلتها نحو التغيير ، وإن يبدو في واقع الحال سراباً، كما تشكل أيضاً خذلاناً لدماء المئات من الشهداء من شبيبتها الزكية ......





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