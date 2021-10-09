دروس انتخابية من تجربتي مع الحزب الشيوعي(2من4) - محمد علي مقلد

2021/10/09 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد الثورة والانتخاباتدروس انتخابية من تجربتي مع الحزب الشيوعي(2من4)بداية الافتراق عن نهج القيادةفي أول دورة انتخابية بعد الطائف، اقترعت حسب نص "التخريجة"،) تخريجة جورج حاوي بالاقتراع لخمسة مرشحين شيوعيين_ المقالة السابقة)مع أنني كنت معترضاً على دخول اللائحة من الباب أو التلصص عليها من الشباك.



في اجتماع موسع للشيوعيين في مقر الحزب في صيدا، عبّرت عن رأيي ونال تأييد معظم الحاضرين، ما اس ......





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