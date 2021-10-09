الجمعيات الفلاحية في البصرة تطالب بتقليص الحصة المائية للمحافظة في الموسم الشتوي

2021/10/09 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في البصرة ، الموارد المائية ، بتقليص حصة المحافظة المائية ، الخاصة بالموسم الشتوي للعام 2021 _ 2022.وقال رئيس الاتحاد عبدالحسن كاظم العبادي في بيان" تأتي مطالبتنا بتقليص حصة البصرة بسبب قلة المساحات الزراعية في المحافظة ، مقارنة بالمحافظات الأخرى فضلا عن كونها واقعة على ذنائب وأطراف الأنهار ولا تؤثر على الحصة المائية للمحافظات الأخرى"، مشيرا إلى ان الزراعة في المحافظة تعتمد على مياه المد والجزر./ انتهى

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