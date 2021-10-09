شرطة النجف تعلن اكمال استعداداتها لحماية مراكز الاقتراع العام

2021/10/09 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلنت قيادة شرطة النجف الاشرف اكمال استعداداتها لتأمين المراكز الانتخابية المهيأة للاقتراع العام يوم غد الاحد.وقال العقيد مقداد الموسوي الناطق الاعلامي الرسمي باسم شرطة النجف :" ان قيادة الشرطة انتهت من استعداداتها بما يتعلق بتأمين جميع مراكز الاقتراع في مركز النجف والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة".واضاف :" تم استنفار جميع الطاقات البشرية واللوجستية في مديرية شرطة المحافظة وادخال الاجهزة الامنية بحالة الانذار بدرجة 100% ، مع تقسيم المحافظة لعدة قطاعات من الناحية الامنية، ووضع الخطة الخاصة بحماية الدور والممتلكات العامة والخاصة"./انتهى.

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