فيديو: رحلة تجريبية أولى لطائرة ’إيرباص’ العراقية

2021/10/09 | 13:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، السبت، إطلاق رحلة تجريبية أولى لطائرة "إيرباص" العراقية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الأول 2021)، إن "الطائرة خاضت تسييراً تجريباً تمهيداً لدخولها الخدمة" ضمن طائرات أسطول الخطوط الجوية العراقية.

وأضاف البيان أن "الخطوط الجوية العراقية كانت قد أعلنت قبل ايام أن العراق سيتسلم أول طائرة ركاب من هذا الطراز منتصف الشهر الجاري من أصل 5 طائرات تم التعاقد عليها مع شركة إيرباص".

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