2021/10/09 | 13:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة تايكواندو الشرطة تصل طهران للمشاركة في بطولة أندية آسيا

وصلت بعثةُ فريق الشرطة للتايكواندو إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في بطولة أندية آسيا.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني، ان "بعثةُ فريق الشرطة للتايكواندو وصلت في ساعة متقدمة من ليل امس إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في بطولة أندية آسيا التي ستنطلق منافساتها يوم الأربعاء المقبل، على أن تسبقها يوم الثلاثاء عملية الوزن لجميع اللاعبين"، مبيناً ان "فريق الشرطة سيباشر وحداته التدريبية اليوم".

وأضاف الخرساني ان "لاعبي فريق الشرطة الذين يمثلون المنتخب حالياً في إيران ببطولة آسيا المفتوحة للمنتخبات سيلتحقون بالفريق يوم الاثنين المقبل، على أن يلتحق بالتوقيت نفسه المحترفون الإيرانيون للانضمام مع الفريق قبل يومٍ من انطلاق البطولة".

وأشار الى ان "فريق الشرطة سيمثله في هذه البطولة 10 لاعبين من ضمنهم ثلاثة محترفين، وهم كلٌ من: حسين رحيم وسيف طاهر ومحمد رحيم ومهدي صالح وسجاد محمد وحسن جابر وحسين قاسم وسهيل محمديان وإيمان كاظمي وفرشاد قياس"، موضحاً ان "ألفريق يقوده جهاز فني يتألف من المدرب نبيل قاسم ويساعده وسام ستار وبرحي ناصر والإداري هشام رحام".

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